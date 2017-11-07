Как выбрать надежный и недорогой подержанный кроссовер

vpn24.biz
Кроссовер остается наиболее привлекательным типом авто для большинства российских владельцев машин. Поэтому то столь высок у нас интерес к приобретению подобных авто на вторичном рынке.
Максим Строкер

При выборе своего будущего кроссовера многие прислушиваются, преимущественно к собственным эмоциональным предпочтениям — из разряда «хочу». Или ориентируются на некие собственные представления (порой — вообще непонятно откуда взявшиеся) о потребительских свойствах той или иной модели. И всегда над «хотелками» потенциального обладателя кроссовера давлеет главный фактор — величина бюджета покупки. Поэтому, выбирая конкретную модель подержанного кроссовера, следует твердо взять свои желания в руки «отсекать» неподходящие машины используя исключительно логику и здравый смысл. Начать следует с определения: где кроссовер будет эксплуатироватья и что вы от него ожидаете в получить. Так, если машина практически никогда не будет съезжать с асфальта, можно пойти на компромисс: приобрести квазикроссовер.

То есть машину, которая выглядит как кроссовер, но на по сути таковым не является. Речь идет о так называемых «переднеприводных кроссоверах» типа большинства «китайцев» в этом сегменте, либо того же Renault Sandero Stepway (он же LADA Xray). А может и переднеприводную модификацию какого-нибудь нормального кроссовера тип той же Hyundai Creta или Skoda Yeti. Машина с «кроссоверным» типом кузова полностью удовлетворит желание приобщиться к «клубу» владельцев таких авто, а о том, какие колеса вращает мотор вашей машины только вы знать и будете.

Самое приятное для выбравшего «недокроссовер» то, что он будет без проблем проезжать там же, где ездят в 99,9% владельцев полноприводных «кроссов». Определившись с типом привода следует рассмотреть варианты моторов и трансмиссий. Сразу скажем, что роботизированных КП при покупке подержанного авто следует сторониться. Дело в том, что реальный ресурс подобных агрегатов от любых производителей крайне редко превышает 100 000 км. пробега. Зато гораздо чаще «робот» требует дорогостоящей замены одного или сразу нескольких узлов задолго до появления этой круглой цифры на одометре. Оно нам надо — тратить сотню-другую тысяч рублей на восстановление КП только что купленного авто? Вариаторные «коробки» тоже не подарок в смысле долговременной надежности, но уж куда лучше «роботов».

Поэтому лучший вариант КП для подержанного кроссовера — «автомат» или «механика». МКП, к тому же, это плюс к проходимости машины. Какой предпочесть двигатель — бензиновый или дизель — по большому счету дело личных предпочтений. «Бензинка», при прочих равных условиях, более прожорлива. Зато дизель требует больших затрат при обслуживании. Кроме того, при выборе бензинового мотора следует отдавать предпочтение атмосферным агрегатам. Поскольку модные ныне бензиновые турбомоторчики по определению особой выносливостью не отличаются. Таким образом, наиболее надежным и беспроблемным типом подержанного кроссовера можно назвать передне- или полноприводную машина с классическим «автоматом» или «механикой» и атмосферным бензиновым двигателем.

кроссоверы
7 ноября 2017
2466

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы