Как выбрать надежный и недорогой подержанный кроссовер

При выборе своего будущего кроссовера многие прислушиваются, преимущественно к собственным эмоциональным предпочтениям — из разряда «хочу». Или ориентируются на некие собственные представления (порой — вообще непонятно откуда взявшиеся) о потребительских свойствах той или иной модели. И всегда над «хотелками» потенциального обладателя кроссовера давлеет главный фактор — величина бюджета покупки. Поэтому, выбирая конкретную модель подержанного кроссовера, следует твердо взять свои желания в руки «отсекать» неподходящие машины используя исключительно логику и здравый смысл. Начать следует с определения: где кроссовер будет эксплуатироватья и что вы от него ожидаете в получить. Так, если машина практически никогда не будет съезжать с асфальта, можно пойти на компромисс: приобрести квазикроссовер.

То есть машину, которая выглядит как кроссовер, но на по сути таковым не является. Речь идет о так называемых «переднеприводных кроссоверах» типа большинства «китайцев» в этом сегменте, либо того же Renault Sandero Stepway (он же LADA Xray). А может и переднеприводную модификацию какого-нибудь нормального кроссовера тип той же Hyundai Creta или Skoda Yeti. Машина с «кроссоверным» типом кузова полностью удовлетворит желание приобщиться к «клубу» владельцев таких авто, а о том, какие колеса вращает мотор вашей машины только вы знать и будете.