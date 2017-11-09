Mercedes-Bemz GLS нового поколения готовится к продаже

Autoevolution.com
В очередной раз флагманский кроссовер штутгартской марки попался в объективы шпионских фотокамер. Папарацци уверены, что Mercedes-Benz GLS нового поколения проходит заключительные тесты.
Мирон Горин

Во всяком случае, об этом говорят журналисты Autoevolution.com. По их мнению, премьера новинки состоится уже совсем скоро. Судя по изображениям, автомобиль ощутимо отличается от текущей версии — не в последнюю очередь благодаря свежей решетке радиатора, иному дизайну оптики, перекроенным капоту и боковым панелям кузова.

Помимо прочего, некогда универсальный внедорожник обзавелся бампером с дополнительными воздухозаборниками и черными матовыми колесными дисками. Согласитесь, неплохой у нас рентген-аппарат, позволяющий просматривать машину сквозь камуфляж?

В салоне, вероятнее всего, все будет выдержано в стиле обновленного Mercedes-Benz S-класса, где прекрасным образом уживаются роскошь и технологии. Наверняка будущие владельцы GLS оценят стильно, а вместе с тем эргономично соединенные в единую секцию дисплеи приборной панели и центральной консоли. Не обойдется и без кучи полезных электронных ассистентов, включая умного парковщика и автопилот.

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9 ноября 2017
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