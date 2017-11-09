Mercedes-Bemz GLS нового поколения готовится к продаже

Во всяком случае, об этом говорят журналисты Autoevolution.com. По их мнению, премьера новинки состоится уже совсем скоро. Судя по изображениям, автомобиль ощутимо отличается от текущей версии — не в последнюю очередь благодаря свежей решетке радиатора, иному дизайну оптики, перекроенным капоту и боковым панелям кузова.

Помимо прочего, некогда универсальный внедорожник обзавелся бампером с дополнительными воздухозаборниками и черными матовыми колесными дисками. Согласитесь, неплохой у нас рентген-аппарат, позволяющий просматривать машину сквозь камуфляж?

В салоне, вероятнее всего, все будет выдержано в стиле обновленного Mercedes-Benz S-класса, где прекрасным образом уживаются роскошь и технологии. Наверняка будущие владельцы GLS оценят стильно, а вместе с тем эргономично соединенные в единую секцию дисплеи приборной панели и центральной консоли. Не обойдется и без кучи полезных электронных ассистентов, включая умного парковщика и автопилот.