У кроссовера Skoda Kodiak появится сильный конкурент

В связи с присоединением Opel к группе PSA Peugeot Citroen, в основу нового кроссовера ляжет модульная платформа EMP2, позаимствованная у французского концерна. Она использована в таких моделях, как Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Кроме традиционных комплектаций с двигателями внутреннего сгорания новый кроссовер Opel будет доступен в гибридном исполнении. Не исключен также и полностью электрический вариант модели. Выход автомобиля запланирован на 2020 год.

Как стало недавно известно, немецкий бренд намерен существенно расширить свое присутствие на мировой арене к 2022 году, что дает нам все основания надеяться, что популярная марка вернется в Россию. Поэтому не исключено, что к тому времени будущий кроссовер появится и на нашем рынке.