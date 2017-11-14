BMW X5 нового поколения выйдет раньше, чем ожидалось

Официальная премьера новейшего BMW X5 запланирована на лето 2018 года, а продажи кроссовера на ключевых рынках начнутся в последнем квартале следующего года. Как сообщает BMW Blog, выпуск текущей модели на заводе в Спартанбурге, Южная Каролина, завершится уже в июле. Таким образом производственный цикл нынешнего поколения BMW X5, вышедшего в 2014 году, составит всего пять лет, что по меркам современного автопрома совсем небольшой срок.

В основу будущего X5 ляжет модульная платформа CLAR, на которой уже построены последние BMW 5, 6 и 7 серии. За счет применения новой конструкции представитель следующего поколения X5 скорее всего «похудеет» на 150—200 кг по сравнению с предшественником.

Силовая линейка будет представлена новыми моторами, а под капот заряженного X5 M установят 4,4-литровый агрегат V8 с двойным наддувом мощностью 600 л. с. Ожидается также и гибридная версия plug-in. Как уже писал «АвтоВзгляд», недавно были объявлены цены на новый кроссовер BMW X2, который в нашей стране доступен в двух модификациях: бензиновой sDrive20i и дизельной xDrive20d.