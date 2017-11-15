Рассекречен кроссовер Renault Duster второго поколения

Судя по представленным пресс-службой Renault изображениям, Duster следующего поколения обзавелся перелицованной радиаторной решеткой, увеличенными фарами, новыми алюминиевыми рейлингами на крыше и 17-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна. Некоторые транформации произошли и в салоне кроссовера. В частности, французы изменили переднюю панель, установили новые сиденья и рулевое колесо.

Список оснащения машины пополнился системами кругового обзора и мониторинга слепых зон, датчиком давления в шинах, а также бесключевым доступом и дистанционным запуском двигателя.

Информацию о технических характеристиках новинки производитель пока держит в секрете. По неофициальным данным в основу «Дастера» легла та же модульная платформа, на которой построен кроссовер первой генерации. Кроме того, предполагается, что габариты машины практически не изменятся.

Renault Duster, предположительно, будет оснащаться 1,6-литровым 115-сильным атмосферником и 1,2-литровым 125-сильным турбомотором. Помимо этих двигателей покупателям предложат дизельный агрегат объемом 1,5 литра мощностью 90 и 110 л. с. Коробки передач — «механика» и «робот».