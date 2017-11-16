Hyundai выпустит семь новых кроссоверов

Фото: www.motor1.com
К 2020 году компания Hyundai разработает семь абсолютно новых кроссоверов. Об этом заявил вице-президент по корпоративному и продуктовому планированию Hyundai Motor America Майк О’Брайен.
Виктория Базылева

В следующем году компания Hyundai презентует четыре новых кроссовера. Никакой информации о них производитель пока не раскрывает. Однако на сегодняшний день известно, что одна модель обзаведется полностью электрической силовой установкой, а другая — водородной, сообщает Motor1.

Годом позже корейский производитель представит еще три автомобиля популярного нынче класса SUV. Среди них — компактная и среднеразмерная модели, а также машина с дизельным двигателем.

Как рассказали журналистам представители компании, все эти автомобили ориентированы в первую очередь на американский рынок. Приедет ли в Россию хотя бы одна из новинок — пока неизвестно.

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16 ноября 2017
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