Как дешево купить новый кроссовер DFM AX7

Новая кредитная программа DFM Finance подразумевает первоначальный взнос в размере 20% от стоимости кроссовера, ставку 6,9% годовых и срок кредитования от 3 месяцев до 7 лет.

Если же при покупке DFM AX7 воспользоваться предложением по trade-in — сдать свой старый автомобиль в автосалон, можно сэкономить 50 000 рублей.

Напомним, что у российских дилеров Dongfeng новый переднеприводный кроссовер DFM AX7 появился в июле нынешнего года. Автомобиль продается в четырех комплектациях — Comfort, Prestige, Premium и Luxury по цене от 990 000 до 1 249 000 рублей.

Под капотом машины располагается двухлитрвый 140-сильный двигатель, который агрегатируется — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».