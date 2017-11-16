Объявлена дата премьеры семиместного кроссовера Lexus RX L

Никаких подробностей о кроссовере RX L японцы пока не раскрывают. Единственное, что сообщили в пресс-службе: «Автомобиль будет доступен в бензиновой версии RX 350L». А значит, под его капотом поселится бензиновый 3,5-литровый V6 мощностью 300 л. с. с максимальным крутящим моментом 370 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — подключаемый полный.

По неофициальным данным, ранее опубликованным японским изданием Mag-X, колесная база кроссовера останется прежней — 2790 мм, однако задний свес «вытянется» на 160 мм. Длина семиместного автомобиля составит 5050 мм.

Ориентировочные даты появления Lexus RX L в продаже также пока на называются. Очевидно, всю информацию производитель предоставит 29 ноября во время презентации новинки на моторшоу в Лос-Анджелесе.