Subaru подготовила к премьере новый кроссовер

Никаких подробностей о новинке производитель пока не сообщает. Впрочем, это вполне оправданно, ведь интрига должна сохраняться до последнего. Известно лишь, что в продажу на мировом рынке кроссовер под названием Subaru Ascent поступит в 2019 году.

По некоторым сведениям, автомобиль по-прежнему будет оснащаться постоянным полным приводом и оппозитным мотором. Причем не атмосферным, а наддувным с прямым впрыском топлива.

Кроме того, японцы обещают порадовать совершенно новой архитектурой салона, не перекликающейся с текущими авто бренда, так же как и броским современным дизайном. Что из этого выйдет — узнаем уже буквально через несколько дней.