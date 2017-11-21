Bentley Bentayga Diesel: на солярке дешевле

Компания Bentley объявила об официальном выводе на российский рынок своей флагманской модели Bentayga с… дизельным двигателем. Столь радикальный шаг для британского производителя автомобилей, ранее выпускавшего лишь сверхмощные бензиновые версии машин, можно считать новой вехой в истории бренда.
Алексей Гусев

Тем не менее, Bentley Bentayga с мотором на тяжелом топливе под капотом на сегодняшний день является самым быстрым серийным SUV в мире: разгон с места до заветных 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды, а максимальная скорость превышает 270 км/ч. Автомобиль оснащается 4-литровым V8 с тройным турбокомпрессором мощностью 435 л. с. и умопомрачительным крутящим моментом в 900 Нм. Как заявляет производитель, Bentayga Diesel способен преодолеть на одной заправке до 1000 км пути, а значит новоиспеченные владельцы, кроме транспортного налога, смогут сэкономить еще и на заправках, что звучит довольно забавно, учитывая стоимость самой машины.

Напомним, что стартовая цифра в ценнике на Bentley Bentayga Diesel начинается с 11 990 000 рублей, тогда как любая стандартная бензиновая версия обойдется минимум в 16 000 000 «деревянных».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, купить машину
21 ноября 2017
366


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы