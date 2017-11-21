Bentley Bentayga Diesel: на солярке дешевле

Тем не менее, Bentley Bentayga с мотором на тяжелом топливе под капотом на сегодняшний день является самым быстрым серийным SUV в мире: разгон с места до заветных 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды, а максимальная скорость превышает 270 км/ч. Автомобиль оснащается 4-литровым V8 с тройным турбокомпрессором мощностью 435 л. с. и умопомрачительным крутящим моментом в 900 Нм. Как заявляет производитель, Bentayga Diesel способен преодолеть на одной заправке до 1000 км пути, а значит новоиспеченные владельцы, кроме транспортного налога, смогут сэкономить еще и на заправках, что звучит довольно забавно, учитывая стоимость самой машины.

Напомним, что стартовая цифра в ценнике на Bentley Bentayga Diesel начинается с 11 990 000 рублей, тогда как любая стандартная бензиновая версия обойдется минимум в 16 000 000 «деревянных».