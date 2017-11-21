Объявлены российские цены на «спортивный» Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan в комплектации Sportline отличается расширителями колесных арок, 19-дюймовыми легкосплавными дисками Sebring, перелицованными бамперами и декоративными насадками выпускной системы. Кроме того, кроссовер обзавелся радиаторной решеткой с глянцевыми вставками, а также окрашенными в цвет кузова накладками на дверях и задним спойлером.

«Спортивный» Tiguan укомплектован сиденьями ergoActive, аудиосистемой Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камерой заднего вида, круиз-контролем, цифровой приборной панелью и системой бесключевого доступа KESSY. Помимо прочего, автомобиль оснащается адаптивными светодиодными фарами и задними LED фонарями.

Tiguan в исполнении Sportline продается с бензиновыми моторами мощностью 180 и 220 л. с., а также со 150-сильным дизельным двигателем. Коробка передач — безальтернативный семиступенчатый робот DSG, привод — полный, фирменный 4Motion.