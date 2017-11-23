Кроссовер Lamborghini Urus оснастили 650-сильным двигателем

Фото: www.vwvortex.com/
Компания Lamborghini рассекретила некоторые технические данные нового кроссовера Urus. В преддверии премьеры новинки, которая состоится 4 декабря, представители марки рассказали, что в движение машина приводится 650-сильным мотором.
Виктория Базылева

Как сообщает Motor Trend со ссылкой на главу департамента исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани, под капотом нового Urus расположился четырехлитровый V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. С ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которую ранее итальянцы на свои машины не устанавливали.

На разгон до сотни кроссоверу массой порядка 2155 килограммов требуется всего 3,7 секунды. А его скорость достигает отметки более, чем в 300 км/ч.

Реджани также рассказал, что «Урус» получил карбон-керамические тормозные диски диаметром 440 миллиметров на передней оси и 371-миллиметровые — на задней. Прочие подробности о машине пока не разглашаются.

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23 ноября 2017
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