Кроссовер Lamborghini Urus оснастили 650-сильным двигателем

Как сообщает Motor Trend со ссылкой на главу департамента исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани, под капотом нового Urus расположился четырехлитровый V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. С ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которую ранее итальянцы на свои машины не устанавливали.

На разгон до сотни кроссоверу массой порядка 2155 килограммов требуется всего 3,7 секунды. А его скорость достигает отметки более, чем в 300 км/ч.

Реджани также рассказал, что «Урус» получил карбон-керамические тормозные диски диаметром 440 миллиметров на передней оси и 371-миллиметровые — на задней. Прочие подробности о машине пока не разглашаются.