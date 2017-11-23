В России отзывают трамвоопасные кроссоверы Peugeot и Citroёn

Фото: www.netcarshow.com
Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила о проведении сервисной кампании, охватывающей автомобили Peugeot 4008 и Citroёn C4 Aircross. Причиной отзыва послужила неисправность амортизаторов багажной двери.
Виктория Базылева

Как сообщает Росстандарт, под отзывную акцию подпадает 47 машин Peugeot 4008 и 25 автомобилей Citroёn C4 Aircross, реализованных в период с ноября 2015 по февраль 2016 года. Напомним, что в настоящее время эти модели в России не продаются.

Французы выявили у кроссоверов дефект амортизаторов, которые не удерживают дверь багажного отделения в открытом положении. То есть, крышка багажника может захлопнуться в самый неподходящий момент, травмируя того, кто загружает или разгружает отсек.

В ближайшее время владельцы потенциально неисправных машин будут оповещены о необходимости посетить официальный дилерский центр. Работники сервисов заменят дефектные амортизаторы на новые. Работы и запчасти клиентам оплачивать не придется — все отзывные акции проводятся бесплатно.

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23 ноября 2017
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