В России отзывают трамвоопасные кроссоверы Peugeot и Citroёn

Как сообщает Росстандарт, под отзывную акцию подпадает 47 машин Peugeot 4008 и 25 автомобилей Citroёn C4 Aircross, реализованных в период с ноября 2015 по февраль 2016 года. Напомним, что в настоящее время эти модели в России не продаются.

Французы выявили у кроссоверов дефект амортизаторов, которые не удерживают дверь багажного отделения в открытом положении. То есть, крышка багажника может захлопнуться в самый неподходящий момент, травмируя того, кто загружает или разгружает отсек.

В ближайшее время владельцы потенциально неисправных машин будут оповещены о необходимости посетить официальный дилерский центр. Работники сервисов заменят дефектные амортизаторы на новые. Работы и запчасти клиентам оплачивать не придется — все отзывные акции проводятся бесплатно.