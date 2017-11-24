В России стартовали продажи Jeep Renegade Trailhawk

Младший кроссовер в линейке Jeep наряду с четырьмя режимами езды в различных эксплуатационных условиях получил полный привод с возможностью использования режима «камни», а также электронную имитацию блокировок и понижающей передачи. Теперь Renegade способен не только на комфортные перемещения по асфальту и дачным проселкам, но и на серьезные внедорожные подвиги. В этом корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился лично в ходе премьерного тест-драйва новинки — подробный отчет об испытаниях мы опубликуем через пару дней.



Американцы планируют реализовать до конца года первую порцию доставленных к дилерам машин, а следующая партия «живых» автомобилей ожидается к февралю-марту следующего года.

Цена Jeep Renegade Trailhawk — 1 975 000 рублей. Столько же, к слову, стоит топовая версия Renegade Limited с более насыщенным опционом, но без режима «камни» и имитации понижайки.