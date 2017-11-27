Mazda выпустит новый кроссовер

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mazda приступила к разработке совершенно нового кроссовера, ориентированного на авторынок США. Премьера этой модели предположительно состоится в 2021 году.
Виктория Базылева

Как рассказал глава Mazda Motor Масамичи Когаи в интервью Automotive News, новый кроссовер займет место в модельном ряду между CX-5 и CX-9. Однако никаких подробностей о новинке, которая дебютирует через четыре года, президент японской компании раскрывать пока не стал.

Известно, что производство модели наладят на новом совместном предприятии Mazda и Toyota в США. Продаваться кроссовер также будет исключительно в Соединенных Штатах, а потому ждать эту машину в России определенно не стоит.

Руководители компании Mazda возлагают на новый SUV огромные надежды. По их мнению, эта модель будет способствовать значительному увеличению объемов продаж и, как следствие, укреплению позиций японского автостроителя на американском рынке.

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27 ноября 2017
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