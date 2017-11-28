Объявлены сроки появления в России нового кроссовера Chevrolet Traverse

Будущий конкурент Toyota Highlander и Ford Explorer — абсолютно новый кроссовер Chevrolet Traverse — должен был приехать в Россию в конце нынешнего года. Однако сроки начала продаж сдвинулись, и машина доберется до нашей страны только в первом квартале года следующего. Эту информацию порталу «АвтоВзгляд» сообщил официальный представитель General Motors.

В США Traverse предлагается в двух модификациях — с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л. с. и 3,6-литровым атмосферным 310-сильным двигателем. С ними работает безальтернативная девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Какими агрегатами оснастят российскую версию автомобиля, пока ничего неизвестно.

Напомним, что марка Chevrolet на сегодняшний день представлена в нашей стране всего тремя моделями: спорткарами Camaro и Corvette, а также внедорожником Tahoe, если не считать плод совместного русско американского творчества, известный под именем Chevrolet Niva.

Можно предположить, что если производитель установит адекватную цену на новый Traverse, объемы продаж американской марки существенно увеличатся, ведь кроссоверы в нашей стране очень популярны.