Обновленный кроссовер Honda Pilot замечен на тестах

Honda Pilot третьего поколения представили публике на автосалоне в Чикаго в 2015 году. Похоже, японцы решили освежить автомобиль, чтобы повысить его конкурентоспособность.

Снимки, сделанные фотошпионами, опубликовало издание Carscoops. Изображенный на них кроссовер тщательно замаскирован, а потому сложно сказать наверняка, каким изменениям подвергся экстерьер машины в ходе рестайлинга.

Предположительно, Pilot получит перелицованную радиаторную решетку, новую переднюю и заднюю оптику. Вероятнее всего, обновится и интерьер. Никаких технических подробностей пока нет.

Напомним, что нынешняя версия Honda Pilot продается в России в трех комплектациях по цене от 2 999 900 рублей. Ориентированный на наш рынок кроссовер безальтернативно оснащается трехлитровым 249-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.