Состоялась премьера кроссовера Infiniti QX50 нового поколения

Новый Infiniti QX50 обзавелся уменьшенной радиаторной решеткой, перелицованным передним бампером и иными воздухозаборниками. Кроссовер оснастили пластиковыми накладками на колесные арки, спортивной выхлопной системой с двумя патрубками, а также светодиодной оптикой. Внешне автомобиль во многом схож с концептуальным Sport Inspiration, который компания Infiniti показала в начале нынешнего года.
В салоне машины появились новые спортивные кресла, на щитке приборов — дисплей бортового комьютера. Кроме того, японцы добавили несколько новых вариантов отделки интерьера.