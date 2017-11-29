Состоялась премьера кроссовера Infiniti QX50 нового поколения

Под капотом QX50 расположился двигатель VC-Turbo — первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия. Этот бензиновый двухлитровый агрегат развивает мощность 268 л. с. и максимальный крутящий момент 380 Нм. В паре с ним трудится вариатор, привод — передний или полный.

Новый Infiniti QX50 укомплектован системой полуавтоматического управления ProPilot, а также мультимедийным центром InTouch с семи- и восьмидюймовыми сенсорными экранами. Этот информационно-развлекательный комплекс синхронизируется со смартфонами, а в некоторых странах поддерживает функции дистанционного запуска двигателя с мобильного телефона и поиска машины на парковке.

Точные даты появления новинки в России представители Infiniti пока не называют. Более подробная информация о ценах и комплектациях автомобиля, ориентированного на наш рынок, также будет позже.