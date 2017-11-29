Состоялась премьера кроссовера Infiniti QX50 нового поколения

Фото: www.netcarshow.com
Компания Infiniti представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кроссовер QX50 новой генерации. Мировые продажи новинки стартуют в первой половине следующего года.
Виктория Базылева

Новый Infiniti QX50 обзавелся уменьшенной радиаторной решеткой, перелицованным передним бампером и иными воздухозаборниками. Кроссовер оснастили пластиковыми накладками на колесные арки, спортивной выхлопной системой с двумя патрубками, а также светодиодной оптикой. Внешне автомобиль во многом схож с концептуальным Sport Inspiration, который компания Infiniti показала в начале нынешнего года.

В салоне машины появились новые спортивные кресла, на щитке приборов — дисплей бортового комьютера. Кроме того, японцы добавили несколько новых вариантов отделки интерьера.

Фото: www.netcarshow.com

Под капотом QX50 расположился двигатель VC-Turbo — первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия. Этот бензиновый двухлитровый агрегат развивает мощность 268 л. с. и максимальный крутящий момент 380 Нм. В паре с ним трудится вариатор, привод — передний или полный.

Новый Infiniti QX50 укомплектован системой полуавтоматического управления ProPilot, а также мультимедийным центром InTouch с семи- и восьмидюймовыми сенсорными экранами. Этот информационно-развлекательный комплекс синхронизируется со смартфонами, а в некоторых странах поддерживает функции дистанционного запуска двигателя с мобильного телефона и поиска машины на парковке.

Точные даты появления новинки в России представители Infiniti пока не называют. Более подробная информация о ценах и комплектациях автомобиля, ориентированного на наш рынок, также будет позже.

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29 ноября 2017
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