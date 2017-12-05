Названа дата премьеры Subaru Forester пятого поколения

Как сообщает японское издание BestCarWeb, в основу нового Subaru Forester ляжет модульная платформа SGP, на которой также построены модели XV, Impreza и Ascent. По предварительным данным, на местном рынке «Лесник» будет продаваться в трех модификациях — с 1,6- и 2,0-литровыми турбомоторами, а также с гибридной силовой установкой. Прочих подробностей о новинке пока нет.

Напомним, что нынешняя версия кроссовера Subaru Forester, ориентированная на российский рынок, оснащается атмосферными 2,0-, 2,5-литровыми двигателями мощностью 150 и 171 л. с. и 241-сильным турбомотором объемом два литра. Коробки передач — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» и вариатор.

Минимальная цена модели без учета различных спецпредложений на сегодняшний день составляет 1 659 000 рублей — «Лесник» далеко не самый доступный кроссовер в своем классе. Его завышенный ценник, безусловно, влияет и на результаты продаж. По итогам первых трех кварталов нынешнего года в пользу Forester сделали выбор всего 3032 покупателя. В то время как его конкуренты — Volkswagen Tiguan и KIA Sportage — разлетелись тиражами более чем в 18 000 экземпляров.