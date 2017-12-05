Состоялась премьера первого кроссовера Lamborghini

В движение «Урус» приводится новым четырехлитровым бензиновым V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. В паре с мотором трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которую раньше итальянцы на свои машины не устанавливали. Привод — полный. До первой сотни кроссовер разгоняется всего за 3,6 секунды, а его скорость достигает отметки в 305 км/ч.

В список оснащения Lamborghini Urus вошли полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с двумя тачпадами, спортивные передние кресла с функциями вентиляции и массажа, а также аудиокомплекс Bang & Olufsen с 21 динамиками.

Российские официальные дилеры уже приступили к приему заказов на новинку. Предполагается, что первые «живые» машины приедут в нашу страну весной-летом следующего года. Стартовая цена составляет от 15 до 20 млн. рублей.