Состоялась премьера первого кроссовера Lamborghini

На специальном мероприятии в итальянском Сант-Агата-Болоньезе компания Lamborghini презентовала свой первый кроссовер, получивший название Urus. Старт продаж новинки запланирован на весну следующего года.
Виктория Базылева

Длина нового Lamborghini Urus составляет 5112 мм, ширина — 2016 мм, высота — 1638 мм, а размер колесной базы равняется 3003 мм. Клиренс кроссовера варьируется от 158 до 248 мм в зависимости от настроек пневматической подвески.

Автомобиль укомплектовали межосевым дифференциалом Torsen, задним активным дифференциалом, карбон-керамическими тормозными дисками диаметром 440 миллиметров на передней оси и 371-миллиметровыми — на задней.

Фото: www.netcarshow.com

В движение «Урус» приводится новым четырехлитровым бензиновым V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и максимальным крутящим моментом 850 Нм. В паре с мотором трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которую раньше итальянцы на свои машины не устанавливали. Привод — полный. До первой сотни кроссовер разгоняется всего за 3,6 секунды, а его скорость достигает отметки в 305 км/ч.

В список оснащения Lamborghini Urus вошли полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с двумя тачпадами, спортивные передние кресла с функциями вентиляции и массажа, а также аудиокомплекс Bang & Olufsen с 21 динамиками.

Российские официальные дилеры уже приступили к приему заказов на новинку. Предполагается, что первые «живые» машины приедут в нашу страну весной-летом следующего года. Стартовая цена составляет от 15 до 20 млн. рублей.

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5 декабря 2017
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