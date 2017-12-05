Toyota выпустит новый компактный кроссовер

Как рассказал Джек Холлис в интервью изданию Motorauthority, новый кроссовер построят на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе моделей C-HR, Camry последней генерации, а также гибридного хетчбэка Prius. Этот SUV станет самым маленьким в модельном ряду японской марки.

Никаких подробностей относительно силовых агрегатов новинки представитель компании Toyota раскрывать не стал. Однако он отметил, что в продаже появятся не только моно-, но и полноприводные модификации модели. Кроме того, Холлис назвал ориентировочную цену машины — по его словам, за этот автомобиль дилеры попросят не менее 20 000 долларов.

Предполагается, что новый кроссовер Toyota увидит свет в ближайшие два-три года. Доберется ли новинка когда-нибудь до России или же она будет ориентирована исключительно на североамериканский рынок — пока неизвестно.