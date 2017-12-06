Lamborghini Urus получит гибридную модификацию

Несколько лет назад представили Lamborghini заявляли, что ни одна из их моделей гибридизации не подвергнется. Тогда в компании говорили, что бороться с загрязнением окружающей среды будут с помощью модернизированных моторов, выбрасывающих в атмосферу гораздо меньше вредных веществ. С тех пор прошло достаточно много времени — итальянцы, пересмотревшие свои взгляды, все же выпустили экологически чистый концепт-кар Asterion. Вскоре свет увидит и еще один гибрид — «зеленая» модификация кроссовера Urus.

В интервью нашим зарубежным коллегам представители Lamborghini признались, что экологическая ситуация их волнует в меньшей степени. Гибридный «Урус» скорее нужен для того, чтобы привлечь китайских покупателей, ведь в Поднебесной автомобили с мощными традиционными двигателями облагаются большими налогами. А электрокары, гибриды и прочие машины с альтернативными источниками энергии пользуются там высоким спросом.

Как сообщает Car Throttle, Urus получит ту же силовую установку, которая приводит в движение Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Правда, агрегат усовершенствуют, в частности — увеличат его мощность с 671 до 700 л. с. и максимальный крутящий момент. До первой сотни «зеленый» кроссовер сможет разгоняться за 3,0 – 3,5 секунды.