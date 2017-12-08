Названы сроки появления в России нового кроссовера DS 7 Crossback

В России автомобили DS (а их у нас в модельном ряду два — DS 3 и DS 4) высоким спросом не пользуются. По итогам первых девяти месяцев нынешнего года эти машины разошлись крошечным тиражом в 61 штуку. В сравнении с аналогичным периодом года прошлого продажи, по сути, не сократились, но и не увеличились. В январе-сентябре 2016-го обладателями машин DS стали 65 человек.
Очевидно, французы рассчитывают с помощью DS 7 Crossback, премьера которого состоялась в феврале нынешнего года в Париже, привлечь новых покупателей. Однако с учетом его вероятной цены можно предположить, что за новинкой очереди не выстроятся.