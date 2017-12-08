Названы сроки появления в России нового кроссовера DS 7 Crossback

Во Франции, к примеру, кроссовер продается от 31 200 евро, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 2,2 млн. рублей. Автомобили будут поставляться к нам из-за границы, а значит из-за логистических и таможенных издержек их стоимость еще подрастет. Станут ли покупатели отдавать такие деньги за сомнительный «премиум» — вот вопрос.

Никакой информации о силовых агрегатах кроссовера, ориентированного на Россию, на сегодняшний день нет. В Европе машина предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 130, 180 и 230 л. с., а также со 130- и 180-сильными дизелями. Кроме того, на Западе продается и гибридная версия. Моторы работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Ведущие колеса — передние, полный привод только у гибрида. А у того же BMW X3, который французы считают прямым конкурентом своей новинке, все модификации полноприводные.

Российские продажи DS 7 Crossback стартуют во второй половине следующего года, сообщает Motor, ссылаясь на представителей Citroёn. Прайс-листы, модификации и комплектации кроссовера будут, вероятно, анонсированы ближе к середине года.