Названы сроки появления в России нового кроссовера DS 7 Crossback

Фото: www.netcarshow.com
Информация о флагманском кроссовере DS 7 Crossback с пометкой «будущая модель в России» появилась на официальном сайте премиального суббренда Citroёn еще несколько месяцев назад. Но сих пор даже ориентировочные сроки начала продаж не назывались. Теперь же стало известно, что новинка доберется до нашей страны во второй половине следующего года.
Виктория Базылева

В России автомобили DS (а их у нас в модельном ряду два — DS 3 и DS 4) высоким спросом не пользуются. По итогам первых девяти месяцев нынешнего года эти машины разошлись крошечным тиражом в 61 штуку. В сравнении с аналогичным периодом года прошлого продажи, по сути, не сократились, но и не увеличились. В январе-сентябре 2016-го обладателями машин DS стали 65 человек.

Очевидно, французы рассчитывают с помощью DS 7 Crossback, премьера которого состоялась в феврале нынешнего года в Париже, привлечь новых покупателей. Однако с учетом его вероятной цены можно предположить, что за новинкой очереди не выстроятся.

Фото: www.netcarshow.com

Во Франции, к примеру, кроссовер продается от 31 200 евро, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 2,2 млн. рублей. Автомобили будут поставляться к нам из-за границы, а значит из-за логистических и таможенных издержек их стоимость еще подрастет. Станут ли покупатели отдавать такие деньги за сомнительный «премиум» — вот вопрос.

Никакой информации о силовых агрегатах кроссовера, ориентированного на Россию, на сегодняшний день нет. В Европе машина предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 130, 180 и 230 л. с., а также со 130- и 180-сильными дизелями. Кроме того, на Западе продается и гибридная версия. Моторы работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Ведущие колеса — передние, полный привод только у гибрида. А у того же BMW X3, который французы считают прямым конкурентом своей новинке, все модификации полноприводные.

Российские продажи DS 7 Crossback стартуют во второй половине следующего года, сообщает Motor, ссылаясь на представителей Citroёn. Прайс-листы, модификации и комплектации кроссовера будут, вероятно, анонсированы ближе к середине года.

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8 декабря 2017
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