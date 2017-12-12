Опубликованы первые изображения нового кроссовера MINI

Первый серийный «зеленый» автомобиль с шильдиком MINI увидел свет в минувшем году — британцы выпустили гибридную модификацию нового Countryman. Машину укомплектовали тем же агрегатом, что приводит в движение BMW 225xe Plug-in Hybrid — 1,5-литровым бензиновым турбомотором BMW и электродвигателем.

В июле года нынешнего представители MINI объявили о своем намерении расширить модельный ряд за счет еще одной машины на альтернативных источниках энергии. Британцы задумались о выпуске своего первого серийного электрокара, максимальная дальность хода которого составит более 400 километров. Предполагается, что эту модель назовут Cooper E, а в продаже она появится в 2019 году.