Опубликованы первые изображения нового кроссовера MINI

Фото: www.autoexpress.co.uk
Компания MINI планирует к 2021 году выпустить еще один экологически чистый автомобиль. Им станет маленький кроссовер, оснащенный полностью электрической силовой установкой.
Виктория Базылева

Первый серийный «зеленый» автомобиль с шильдиком MINI увидел свет в минувшем году — британцы выпустили гибридную модификацию нового Countryman. Машину укомплектовали тем же агрегатом, что приводит в движение BMW 225xe Plug-in Hybrid — 1,5-литровым бензиновым турбомотором BMW и электродвигателем.

В июле года нынешнего представители MINI объявили о своем намерении расширить модельный ряд за счет еще одной машины на альтернативных источниках энергии. Британцы задумались о выпуске своего первого серийного электрокара, максимальная дальность хода которого составит более 400 километров. Предполагается, что эту модель назовут Cooper E, а в продаже она появится в 2019 году.

Фото: www.autoexpress.co.uk

Электрический «Купер» еще даже не встал на конвейер, а в MINI уже говорят об электрифицированном кроссовере. Издание Autocar, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что премьера этой модели состоится в 2021 году. И если Cooper E построят на модернизированной модульной платформе UKL1, то в основу SUV ляжет уже совершенно новая база. Информации о силовом агрегате электромобиля пока нет.

Маленький кроссовер по своим габаритам будет схож с Nissan Juke и совершенно новым Volkswagen T-Cross. Предполагается, что некоторые дизайнерские черты новинка позаимствует у концептуального MINI Electric, но в целом ее экстерьер оформят в традиционном стиле британской марки.

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12 декабря 2017
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