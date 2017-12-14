В России прекращены продажи китайского кроссовера Haval H8

Кроссовер Great Wall Haval H8 дебютировал на Пекинском автосалоне в 2012 году. В продажу на домашнем рынке эта машина поступила двумя годами позже, до нас же новинка добралась лишь в конце 2015-го.
Haval H8 безальтернативно оснащался двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Уже в стандартной комплектации автомобиль мог похвастать широким списком оборудования, в который входили подогрев и электропривод сидений, трехзонный климат-контроль, парктроники и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем.