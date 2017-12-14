В России прекращены продажи китайского кроссовера Haval H8

Правда, за два года кроссоверу так и не удалось завоевать любовь российских автомобилистов. Главная причина тому — чрезмерно высокая цена. Официальные дилеры просили за машину в стандартном исполнении 2 149 900 рублей и 2 199 900 — за авто с пакетом опций Technic.

Желающих приобрести H8 было гораздо меньше, чем автомобилей, простаивающих на складах. И чтобы реализовать неликвид, китайцы снизили ценники аж на 300 000 рублей. Только это им не помогло. За первые три квартала нынешнего года обладателями кроссоверов H8 стали лишь 34 человека. Всего же за этот период дилеры Haval продали 1324 автомобиля, что обеспечило компании четвертое место среди китайских автопроизводителей в России.

Haval H8 вследствие ничтожного спроса покинул российский рынок, и в модельном ряду марки остались четыре машины. Среди них — H2 по цене от 1 079 900 рублей, H6 и H6 Coupe, ценники на которые начинаются от 1 119 000 и 1 499 900 целковых, а также большой внедорожник H9 стоимостью от 2 369 900 рублей.