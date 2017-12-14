В России прекращены продажи китайского кроссовера Haval H8

Haval
Китайский полноприводный кроссовер Haval H8 покинул российский автомобильный рынок. Информация об этой модели уже исчезла с официального сайта марки.
Виктория Базылева

Кроссовер Great Wall Haval H8 дебютировал на Пекинском автосалоне в 2012 году. В продажу на домашнем рынке эта машина поступила двумя годами позже, до нас же новинка добралась лишь в конце 2015-го.

Haval H8 безальтернативно оснащался двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Уже в стандартной комплектации автомобиль мог похвастать широким списком оборудования, в который входили подогрев и электропривод сидений, трехзонный климат-контроль, парктроники и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем.

Фото: Haval

Правда, за два года кроссоверу так и не удалось завоевать любовь российских автомобилистов. Главная причина тому — чрезмерно высокая цена. Официальные дилеры просили за машину в стандартном исполнении 2 149 900 рублей и 2 199 900 — за авто с пакетом опций Technic.

Желающих приобрести H8 было гораздо меньше, чем автомобилей, простаивающих на складах. И чтобы реализовать неликвид, китайцы снизили ценники аж на 300 000 рублей. Только это им не помогло. За первые три квартала нынешнего года обладателями кроссоверов H8 стали лишь 34 человека. Всего же за этот период дилеры Haval продали 1324 автомобиля, что обеспечило компании четвертое место среди китайских автопроизводителей в России.

Haval H8 вследствие ничтожного спроса покинул российский рынок, и в модельном ряду марки остались четыре машины. Среди них — H2 по цене от 1 079 900 рублей, H6 и H6 Coupe, ценники на которые начинаются от 1 119 000 и 1 499 900 целковых, а также большой внедорожник H9 стоимостью от 2 369 900 рублей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, кроссоверы, китайские авто
14 декабря 2017
502
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы