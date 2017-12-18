Chery привезет в Россию два совершенно новых кроссовера

Фото: Chery
Компания Chery рассматривает возможность вывода на российский рынок двух абсолютно новых моделей — кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. Предполагается, что «четверка» появится в шоу-румах дилеров в третьем квартале следующего года, а «семерка» чуть позже — в октябре-декабре.
Виктория Базылева

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе российского офиса Chery, компания действительно планирует расширить модельный ряд за счет двух новых кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. Итоговое решение по этому вопросу еще не принято, и поэтому подробная информация, в том числе точные сроки начала продаж этих автомобилей в нашей стране, пока не раскрывается.

О том, что из себя представляют новинки, представители Chery говорить также в настоящее время не готовы. Наш собеседник отметил лишь, что Tiggo 4 и Tiggo 7 — это две совершенно новые модели, а не рестайлинговые версии уже существующих, как предполагают некоторые СМИ. Нетрудно догадаться, что «Четверка» займет место в линейке между среднеразмерным Tiggo 3 и полноразмерным Tiggo 5. А «семерка» станет самым большим кроссовером в модельном ряду китайской марки.

Фото: youtube.com

Напомним, что в настоящее время компания Chery продает в нашей стране три кроссовера — Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5. Причем продает весьма успешно — в ноябре дилеры реализовали 604 машины, а это на 97% больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Среди всех китайских марок, представленных на российском рынке «Чери» располагается на втором месте, уступая лишь производителю Lifan, подкупающему автомобилистов низкими ценами.

Наибольшим спросом пользуется модель Tiggo 3 — на долю этого SUV пришлось в минувшем месяце 59% от общего объема продаж. Учитывая любовь наших сограждан к кроссоверам, можно предположить, что Tiggo 4 и Tiggo 7 также найдут своего покупателя, и вывод этих моделей будет способствовать укреплению позиции Chery в нашей стране.

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18 декабря 2017
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