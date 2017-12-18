Chery привезет в Россию два совершенно новых кроссовера

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе российского офиса Chery, компания действительно планирует расширить модельный ряд за счет двух новых кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. Итоговое решение по этому вопросу еще не принято, и поэтому подробная информация, в том числе точные сроки начала продаж этих автомобилей в нашей стране, пока не раскрывается.

О том, что из себя представляют новинки, представители Chery говорить также в настоящее время не готовы. Наш собеседник отметил лишь, что Tiggo 4 и Tiggo 7 — это две совершенно новые модели, а не рестайлинговые версии уже существующих, как предполагают некоторые СМИ. Нетрудно догадаться, что «Четверка» займет место в линейке между среднеразмерным Tiggo 3 и полноразмерным Tiggo 5. А «семерка» станет самым большим кроссовером в модельном ряду китайской марки.