Названа дата начала российских продаж обновленного KIA Sorento Prime

Стоит отметить, что рестайлинг KIA Sorento Prime коснулся не только дизайна, но и некоторых технических моментов. К примеру, автомобиль «научили» предотвращать столкновения, мониторить состояние водителя, следить за движением в выбранной полосе и управлять фарами головного света в зависимости от текущей ситуации.

Под капотом кроссовера поселился 2,2-литровый дизельный мотор, работающий в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Водитель может настраивать подвеску и рулевое управление под себя, выбирая один из четырех режимов движения.

Как сообщил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов, до России посвежевший Sorento Prime доберется уже в феврале следующего года. О ценах и комплектациях модели, ориентированной на наш рынок, производитель объявит дополнительно.