Названа дата начала российских продаж обновленного KIA Sorento Prime

Фото: Вячеслав Василенко
Как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов, российские продажи обновленного кроссовера KIA Sorento Prime, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне в сентябре, начнутся в феврале следующего года.
Виктория Базылева

Большой корейский кроссовер KIA Sorento Prime обзавелся перелицованными бамперами, полностью светодиодной оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой. Кузов теперь окрашивается в новые цвета — темно-коричневый Rich Espresso и насыщенный синий Gravity Blue. Кроме того, автомобиль получил 17-, 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

В отделке интерьера применены более качественные кожа и пластик. Обновленный кроссовер получил поясничный подпор с регулировками в четырех направлениях, а также новый мультимедийный комплекс KIA AVN 5.0 с 8-дюймовым тачскрином и премиальную аудиосистему Harman/Kardon.

Фото: Вячеслав Василенко

Стоит отметить, что рестайлинг KIA Sorento Prime коснулся не только дизайна, но и некоторых технических моментов. К примеру, автомобиль «научили» предотвращать столкновения, мониторить состояние водителя, следить за движением в выбранной полосе и управлять фарами головного света в зависимости от текущей ситуации.

Под капотом кроссовера поселился 2,2-литровый дизельный мотор, работающий в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Водитель может настраивать подвеску и рулевое управление под себя, выбирая один из четырех режимов движения.

Как сообщил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов, до России посвежевший Sorento Prime доберется уже в феврале следующего года. О ценах и комплектациях модели, ориентированной на наш рынок, производитель объявит дополнительно.

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18 декабря 2017
2021
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