Названа дата начала российских продаж обновленного KIA Sorento Prime

Большой корейский кроссовер KIA Sorento Prime обзавелся перелицованными бамперами, полностью светодиодной оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой. Кузов теперь окрашивается в новые цвета — темно-коричневый Rich Espresso и насыщенный синий Gravity Blue. Кроме того, автомобиль получил 17-, 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.
В отделке интерьера применены более качественные кожа и пластик. Обновленный кроссовер получил поясничный подпор с регулировками в четырех направлениях, а также новый мультимедийный комплекс KIA AVN 5.0 с 8-дюймовым тачскрином и премиальную аудиосистему Harman/Kardon.