Audi Q3 тестируют в зимних условиях

Фото: www.motor1.com
Кроссовер Audi Q3 второй генерации вновь был замечен на тестах. На этот раз фотошпионы поймали новинку в объективы своих камер в Европе, где она проходила «зимние» испытания.
Виктория Базылева

Audi Q3 все еще замаскирован, однако некоторые детали экстерьера все же можно рассмотреть. К примеру, слегка увеличенную радиаторную решетку, совершенно новую оптику и перелицованный задний бампер. Кажется, еще передний и задние свесы стали несколько короче.

Судя по фотографиям, опубликованным Motor1, внешний вид кроссовера практически не претерпел изменений. Не исключено, что дизайнеры еще внесут какие-то незначительные корректировки, но до премьеры остается не так много времени, а значит кардинальные усовершенствования маловероятны.

Фото: www.motor1.com

Да, новый Q3 выглядит как его предшественник, но это еще не значит, что и под капотом новинки все по-прежнему. Следующая генерация кроссовера перешла на модульную платформу MQB — вес автомобиля снизился, колесная база увеличилась, салон стал просторнее. В моторную гамму машины, по предварительным данным, войдут трех- и четырехлитровые двигатели. Спустя некоторое время ингольштадтцы выпустят и гибридную модификацию.

Предполагается, что Audi Q3 второго поколения дебютирует в первой половине 2018 года — точную дату премьеры представители компании пока не называют. В некоторых странах новинка должна появиться в продаже уже до конца следующего года. Входит ли в их число Россия — также пока не сообщается.

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20 декабря 2017
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