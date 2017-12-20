Audi Q3 тестируют в зимних условиях

Audi Q3 все еще замаскирован, однако некоторые детали экстерьера все же можно рассмотреть. К примеру, слегка увеличенную радиаторную решетку, совершенно новую оптику и перелицованный задний бампер. Кажется, еще передний и задние свесы стали несколько короче.

Судя по фотографиям, опубликованным Motor1, внешний вид кроссовера практически не претерпел изменений. Не исключено, что дизайнеры еще внесут какие-то незначительные корректировки, но до премьеры остается не так много времени, а значит кардинальные усовершенствования маловероятны.