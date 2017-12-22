В интернете появились фотографии обновленного Jeep Renegade

В профиле Renegadejeeps в социальной сети Instagram опубликован снимок пережившего рестайлинг Jeep Renegade. Кроссовер обзаведется фарами, заимствованными у модели Jeep Wrangler, слегка видоизмененными радиаторной решеткой и бампером. Кроме того, изменилось расположение противотуманок, которые переместились ближе к центру. Предполагается, что некоторые корректировки американцы внесут и в дизайн задней части кузова.

Не останется без внимания и салон кроссовера. Обновленный Jeep Renegade получит новый мультимедийный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым тачпадом, а также перелицованный блок управления климатической установкой.

По предварительным данным, публичная премьера Jeep Renegade состоится ближе к концу следуюшего года. В продаже, соответственно, автомобиль появится годом позже. Никаких технических подробностей производитель в настоящее время не раскрывает.