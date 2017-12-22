В интернете появились фотографии обновленного Jeep Renegade

Фото: www.instagram.com/renegadejeeps/
В сети опубликовали снимок передней части обновленного Jeep Renegade, который должен дебютировать во второй половине следующего года. Судя по фотографии, кроccовер получит такую же оптику, как у внедорожника Jeep Wrangler нового поколения.
Виктория Базылева

В профиле Renegadejeeps в социальной сети Instagram опубликован снимок пережившего рестайлинг Jeep Renegade. Кроссовер обзаведется фарами, заимствованными у модели Jeep Wrangler, слегка видоизмененными радиаторной решеткой и бампером. Кроме того, изменилось расположение противотуманок, которые переместились ближе к центру. Предполагается, что некоторые корректировки американцы внесут и в дизайн задней части кузова.

Не останется без внимания и салон кроссовера. Обновленный Jeep Renegade получит новый мультимедийный комплекс Uconnect с 8,4-дюймовым тачпадом, а также перелицованный блок управления климатической установкой.

По предварительным данным, публичная премьера Jeep Renegade состоится ближе к концу следуюшего года. В продаже, соответственно, автомобиль появится годом позже. Никаких технических подробностей производитель в настоящее время не раскрывает.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, кроссоверы
22 декабря 2017
810

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы