Китайский кроссовер Brilliance V5 стал еще дешевле

По итогам первых одиннадцати месяцев нынешнего года российские продажи Brilliance упали аж на 77%. Если в январе-ноябре 2016-го официальные дилеры реализовали 843 машины, то за аналогичный период 2017-го им удалось продать лишь 193 авто. С целью привлечения клиентов компания запустила несколько специальных предложений, воспользовавшись которыми можно приобрести кроссовер V5 по сниженной цене.

В августе в нашей стране стартовали продажи обновленного Brilliance V5 с 1,5-литровым турбомотором и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Китайцы подготовили льготную кредитную программу, по условиям которой минимальная процентная ставка составляет 7,9%.