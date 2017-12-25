Китайский кроссовер Brilliance V5 стал еще дешевле

Фото: Brillance
Компания Brilliance объявила о продлении специальных предложений на кроссовер V5 предыдущего поколения. До конца февраля следующего года приобрести автомобиль можно по специальной цене 726 900 рублей. Кроме того всем, кто сделает выбор в пользу этой модели, подарят комплект зимней резины.
Виктория Базылева

По итогам первых одиннадцати месяцев нынешнего года российские продажи Brilliance упали аж на 77%. Если в январе-ноябре 2016-го официальные дилеры реализовали 843 машины, то за аналогичный период 2017-го им удалось продать лишь 193 авто. С целью привлечения клиентов компания запустила несколько специальных предложений, воспользовавшись которыми можно приобрести кроссовер V5 по сниженной цене.

В августе в нашей стране стартовали продажи обновленного Brilliance V5 с 1,5-литровым турбомотором и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Китайцы подготовили льготную кредитную программу, по условиям которой минимальная процентная ставка составляет 7,9%.

Фото: Brilliance

Тем, кто готов расстаться со своим старым автомобилем, Brillance предоставляет скидку в размере 50 000 рублей в рамках Brilliance Trade-In. Таким образом V5 с 1,5-литровым двигателем в базовой комплектации Sport обойдется в 999 000 рублей, а в топовой Deluxe — в 1 049 999 целковых.

В пресс-службе Brilliance также рассказали, что в следующем году модельный ряд марки пополнит кроссовер V3 китайской сборки, пользующийся высоким спросом на домашнем рынке. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» писал еще в начале декабря — почитать о новой модели для России можно здесь.

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25 декабря 2017
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