Datsun показала на видео свой новый кроссовер

На сегодняшний день о новом кроссовере Datsun практически никакой информации нет. Известно лишь, что его построили на базе компактвэна Go+, оснастили защитным пластиковым обвесом, огромным спойлером на пятой двери и рейлингами на крыше. Под капотом Cross поселился 1,2-литровый двигатель мощностью 68 л. с., с которым работают пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод — безальтернативно передний. Прочие подробности представители Datsun раскроют во время публичной премьеры машины, которая состоится 18 января в Индонезии.
По предварительным данным, к индонезийским дилерам первые Datsun Cross поступят уже в нынешнем году. Планируют ли японцы выводить эту машину на другие рынки — пока неизвестно.
Стоит отметить, что по итогам прошлого года компания «Датсун», реализующая в нашей стране бюджетные седан on-DO и хетчбэк mi-DO, входит в двадцатку самых популярных марок в России. Расширение модельного ряда за счет Cross могло бы способствовать укреплению позиций производителя, особенно учитывая горячую любовь наших соотечественников к кроссоверам и высоким хетчбэкам.
Приедет ли «Кросс» в Россию — покажет время. Если и нет, то не исключено, что в обозримом будущем японцы совместно со своим партнером АВТОВАЗом разработают для наших автомобилистов другую модель, которая могла бы конкурировать с LADA XRAY, Renault Sandero Stepway и KIA Rio X-Line.