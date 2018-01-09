Datsun показала на видео свой новый кроссовер

По предварительным данным, к индонезийским дилерам первые Datsun Cross поступят уже в нынешнем году. Планируют ли японцы выводить эту машину на другие рынки — пока неизвестно.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года компания «Датсун», реализующая в нашей стране бюджетные седан on-DO и хетчбэк mi-DO, входит в двадцатку самых популярных марок в России. Расширение модельного ряда за счет Cross могло бы способствовать укреплению позиций производителя, особенно учитывая горячую любовь наших соотечественников к кроссоверам и высоким хетчбэкам.

Приедет ли «Кросс» в Россию — покажет время. Если и нет, то не исключено, что в обозримом будущем японцы совместно со своим партнером АВТОВАЗом разработают для наших автомобилистов другую модель, которая могла бы конкурировать с LADA XRAY, Renault Sandero Stepway и KIA Rio X-Line.