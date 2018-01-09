Названа дата премьеры нового кроссовера Audi Q8

Совершенно новый Audi Q8 уже не раз попадал в объективы фотокамер. В прошлом месяце кроссовер был замечен и корреспондентом портала «АвтоВзгляд» в российской столице — в районе Всероссийского выставочного центра. Как мы уже писали ранее, предсерийный Q8 во многом схож с концептуальной моделью, которую показали в минувшем году.

В основу Q8, как известно, легла модульная платформа MLB. По предварительным данным, в моторную гамму новинки войдут бензиновые и дизельные моторы с наддувом — в их числе и четырехлитровый V8. Кроме того, в продаже появится модификация с гибридной силовой установкой. Над «зеленым» кроссовером инженеры Audi трудились совместно со специалистами Porsche.

Вероятнее всего, премьера купеобразного кроссовера Q8, как и седана A6 следующего поколения, состоится на Женевском автосалоне, который пройдет с 8 по 18 марта. А в шоу-румы российских дилеров новинка поступит уже во второй половине нынешнего года, рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Audi.