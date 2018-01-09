Nissan готовит к премьере новый кроссовер

Подогревая интерес автомобилистов, компания Nissan опубликовала анимационный ролик, на котором запечатлен новый загадочный автомобиль. Нарисованную машину показывают на протяжении буквально двух секунд — можно рассмотреть разве что «острую» переднюю часть авто, большую радиаторную решетку и тонкие светодиодные фары.

Никакой технической информации о засекреченной модели на сегодняшний день нет. По мнению журналистов Automotive News, японцы готовят к премьере совершенно новый кроссовер. Но это лишь предположение — официально представители компании информацию пока не комментируют.

Вероятнее всего, новинку укомплектовали электрическим, гибридным или каким-либо другим экологически чистым силовым агрегатом. Стоит отметить, что в ролике также упоминается концепция Nissan Intelligent Mobility — очевидно, кроссовер оснащен фирменной системой автономного управления.

Как бы там ни было, очень скоро представители Nissan раскроют подробности. Ведь премьера концепта состоится на моторшоу в Детройте, которое откроется уже 14 января.