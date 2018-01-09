Nissan готовит к премьере новый кроссовер

Фото: www.carscoops.com
В воскресенье 14 января двери для посетителей откроет ежегодный Детройтский автосалон. В моторшоу примет участие и компания Nissan, которая презентует концепт автономного кроссовера.
Виктория Базылева

Подогревая интерес автомобилистов, компания Nissan опубликовала анимационный ролик, на котором запечатлен новый загадочный автомобиль. Нарисованную машину показывают на протяжении буквально двух секунд — можно рассмотреть разве что «острую» переднюю часть авто, большую радиаторную решетку и тонкие светодиодные фары.

Никакой технической информации о засекреченной модели на сегодняшний день нет. По мнению журналистов Automotive News, японцы готовят к премьере совершенно новый кроссовер. Но это лишь предположение — официально представители компании информацию пока не комментируют.

Вероятнее всего, новинку укомплектовали электрическим, гибридным или каким-либо другим экологически чистым силовым агрегатом. Стоит отметить, что в ролике также упоминается концепция Nissan Intelligent Mobility — очевидно, кроссовер оснащен фирменной системой автономного управления.

Как бы там ни было, очень скоро представители Nissan раскроют подробности. Ведь премьера концепта состоится на моторшоу в Детройте, которое откроется уже 14 января.

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9 января 2018
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