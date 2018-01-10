Названы сроки появления в России кроссовера Citroën C3 Aircross

Публичная премьера Citroën C3 Aircross состоялась в середине июня прошлого года. Кроссовер, отличающийся весьма своеобразным дизайном, получил увеличенный дорожный просвет, защитные накладки на бамперы, расширители колесных арок и рейлинги на крыше.

В моторную гамму новинки вошли трехцилиндровые бензиновые двигатели PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельные BlueHDi от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические и автоматические. Какие из этих агрегатов будут устанавливаться на машины, ориентированные на российский рынок, пока неизвестно.

C3 Aircross располагает системами помощи при спуске Hill Assist Descent, экстренного автоматического торможения Active Safety Brake, а также функцией Grip Control с пятью режимами езды: «Стандарт», «Песок», «Бездорожье», «Снег» и ESP OFF. Помимо прочего, машина оборудована электронным ассистентом парковки, системами распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.

На сегодняшний день ни цены, ни комплектации кроссовера для России не объявлены. Очевидно, французы раскроют подробную информацию ближе к старту продаж, который запланирован на первый квартал 2018 года.