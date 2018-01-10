Семиместный кроссовер Lexus RX получил российский ценник

Премьера удлиненной версии кроссовера Lexus RX состоялась совсем недавно — японцы представили публике новую модификацию в конце ноября на моторшоу в Лос-Анджелесе. На первый взгляд семиместный RX ничем не отличается от пятиместного. Размер колесный базы остался прежним — 2790 мм, а вот задний свес увеличился на 110 мм, благодаря чему длина авто выросла до пяти метров.

В движение кроссовер, ориентированный на российский рынок, приводится 3,5-литровым V6 мощностью 294 л. с. и максимальным крутящим моментом 358 Нм. Семиместный RX безальтернативно оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода.

Цены на кроссовер с тремя рядами сидений в базовой комплектации Executive стартуют с отметки в 3 804 000 рублей. За машину в более интересной версии Premium придется выложить уже не менее 4 057 000. А за автомобиль в топе официальные дилеры попросят от 4 537 000 рублей.