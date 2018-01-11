Опубликованы фотографии обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Фото: www.motor1.com
Обновленный кроссовер Hyundai Tucson впервые был замечен фотошпионами во время прохождения дорожных испытаний. По словам представителей корейской марки, в нашей стране переживший рестайлинг автомобиль появится уже во второй половине следующего года.
Виктория Базылева

Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2017 года, глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев заявил, что в новом году компания сосредоточит свое внимание на кроссоверах. Корейцы планируют сохранять лидерскую позицию в сегменте за счет модели Creta, а также вывести на рынок Santa Fe следующего поколения и обновленный Tucson. На пережившую рестайлинг модель в Hyundai возлагают огромные надежды. По их мнению, автомобиль сможет привлечь новых покупателей, и по результатам нынешнего года его продажи удвоятся — до 22 000 авто.

Никакой конкретной информации об обновленном Tucson, который должен поступить в шоу-румы дилеров во втором полугодии, представители компании пока не раскрывают. Ранее они лишь пообещали, что кроссовер «претерпит множество улучшений как снаружи, так и внутри».

Фото: www.motor1.com

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Motor1, дизайнеры действительно поработали: хотя тестовая машина закамуфлирована, мы все же имеем некоторое представление о том, какие изменения произойдут с экстерьером Tuscon.

Очевидно, в Hyundai потрудились и над передней, и над задней частью кузова — недаром они тщательно замаскированы. С трудом можно разглядеть новую переднюю оптику и видоизмененную радиаторную решетку. Вероятнее всего, кроссовер обзавелся перелицованными воздухозаборниками, фонарями и подретушированным задним бампером.

По предварительным данным, список оснащения обновленного Tuscon пополнится новыми опциями, а моторная гамма — двигателями, которые раньше на кроссовер не устанавливались. Но пока это лишь предположения, информацию о комплектациях и модификациях представители Hyundai представят позже.

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11 января 2018
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