Опубликованы фотографии обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2017 года, глава «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев заявил, что в новом году компания сосредоточит свое внимание на кроссоверах. Корейцы планируют сохранять лидерскую позицию в сегменте за счет модели Creta, а также вывести на рынок Santa Fe следующего поколения и обновленный Tucson. На пережившую рестайлинг модель в Hyundai возлагают огромные надежды. По их мнению, автомобиль сможет привлечь новых покупателей, и по результатам нынешнего года его продажи удвоятся — до 22 000 авто.

Никакой конкретной информации об обновленном Tucson, который должен поступить в шоу-румы дилеров во втором полугодии, представители компании пока не раскрывают. Ранее они лишь пообещали, что кроссовер «претерпит множество улучшений как снаружи, так и внутри».