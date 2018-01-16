Skoda готовит к премьере новый кроссовер

Фотография нового кроссовера Skoda Kamiq просочилась накануне в китайские СМИ. О модели пока что известно не так много. Ее будут продавать только в Китае, а производить — на совместном предприятии концернов Volkswagen и SAIC.

Как сообщает CarNewsChina, длина новинки составляет 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1593, а размер ее колесной базы равняется 2610 мм. Kamiq станет самым маленьким кроссовером из тех, что Skoda продает в Китае.

В движение машина приводится 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л. с. Никакой информации о коробках передач и приводе нет.

Публичная премьера Skoda Kamiq состоится в апреле на Пекинском моторшоу. Предполагается, что в шоу-румы китайских дилеров первые машины поступят уже летом.