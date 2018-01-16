Тест-драйв Nissan Juke: явился — не запылился!

Фото: Виктория Базылева
Жуть, как красиво, или красиво, аж жуть? Охарактеризовать эту машину можно одновременно и так, и так. Ведь у одних Nissan Juke вызывает рвотные рефлексы, а у других — оргазмы. Причем поклонников японского кроссовера оказалось так же много, как промилле сакэ в крови его создателей.
Вячеслав Василенко

И ведь правда — неоднозначная с виду «букашка» пользовалась популярностью в России неслабой, пока не грянул кризис. С пикированием рубля по отношению к зарубежной валюте упали и продажи, причем ожидаемо не только у Nissan. Когда спрос на модель (одну из немногих в линейке марки, что не производилась в нашей стране) достиг критической отметки, японцы попросту убрали ее с рынка.

Но только экономическая ситуация мало-мальски стабилизировалась, как «ниссановцы» выкатили ее вновь. Причем года с небольшим им хватило для того, чтобы внести в автомобиль некоторые коррективы. При этом что-то им удалось, а что-то — нет.

Начнем, как водится, с плохой новости. Полный привод — это больше не про Nissa Juke. А еще — плачьте, энтомологи! — «жук» остался без задорного турбированного мотора и верткой механической коробки передач. Помянули? А теперь хорошая новость: субкомпактный кроссовер стал веселее внешне и жизнерадостнее внутри, да к тому же обзавелся парочкой полезных прибамбасов.

Фото: АвтоВзгляд

Помните, как выглядел эффектный Juke Nismo RS с его ядовито-красными вкраплениями по кузову, намекающими на спортивный характер машины? Так вот: практически также отныне выглядит и обычный Juke, причем контрастная окраска может сочетать в себе различные цвета. Довольно сочно и неординарно смотрится авто в сером костюме в желтый горошек. Именно такой кроссовер оказлся на тесте портала «АвтоВзгляд».

В солнечном окрасе тут выполнены боковые зеркала, окантовки фар головного света и бамперов, а также лепестки изящных колесных дисков из легкого сплава 18-го диаметра. Если в двух словах: машина получилась яркой и броской. Причем она притягивает взгляды даже тех, кто после того, как на нее посмотрит, еще не раз выругается матом. Впрочем, среди читающих этот текст таких, полагаем, нет.

Фото: АвтоВзгляд

После вскрытия «насекомое» выглядит ничуть не хуже — отворяя дверцу, ты погружаешься в мир улыбок и красок. Желто-темное сочетание в интерьере — прекрасно. Если, конечно, у вас нет изжоги после съеденного лимона или вы только что переболели желтухой. Стильный, модный, двухцветный — вот он какой, вернувшийся блудный сын.

В его арсенале система распознавания препятствий на проезжей части, функция слежения за нахождением в пределах разметки, датчики давления в шинах, а также система мониторинга по всему периметру, включая мертвые зоны. Вот только работает последняя не всегда адекватно: то срабатывает на попавшие в «слепое» пространство машины и долгое время потом не отключается, то не реагирует на них вовсе. А иногда индикатор оповещает об опасности в виде дерева или столба — веселый автомобиль, почему бы и не пошутить.

Прокатимся-ка в компании Nissan Juke по российским направлениям, все меньше и меньше напоминающим дороги — трясет на ухабах так же, как выпивоху с бодуна. Острые реакции автомобиля на неровностях обусловлены довольно жесткой подвеской, усугубленной наличием пусть и красивых 18-дюймовых «катков».

Фото: АвтоВзгляд

Все же властвовать «жуку» положено на асфальте. На идеальном покрытии он мчит уверенно и ровно, хотя и весьма шумно. Особенно при резком взлете. Впрочем, звук безальтернативного 117-сильного движка можно заглушить басами приличной аудиосистемы, а вот динамики моторчику явно не хватает. Во всяком случае, для светофорных гонок без спортивного режима не обойтись.

С другой стороны, это машина не для стритрейсинга, а для комфортных и неторопливых передвижений из точки «Б» в точку «А» и наоборот. Пусть даже если при этом вы будете раздражать других участников дорожного движения, ничего не смыслящих в утонченном японском стиле и не испытавших на собственных шкурах передозировку от сакэ.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, кроссоверы, автосалоны, купить машину, автопутешествие, автотуризм
17 января 2018
652
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы