Тест-драйв Nissan Juke: явился — не запылился!

И ведь правда — неоднозначная с виду «букашка» пользовалась популярностью в России неслабой, пока не грянул кризис. С пикированием рубля по отношению к зарубежной валюте упали и продажи, причем ожидаемо не только у Nissan. Когда спрос на модель (одну из немногих в линейке марки, что не производилась в нашей стране) достиг критической отметки, японцы попросту убрали ее с рынка.

Но только экономическая ситуация мало-мальски стабилизировалась, как «ниссановцы» выкатили ее вновь. Причем года с небольшим им хватило для того, чтобы внести в автомобиль некоторые коррективы. При этом что-то им удалось, а что-то — нет.

Начнем, как водится, с плохой новости. Полный привод — это больше не про Nissa Juke. А еще — плачьте, энтомологи! — «жук» остался без задорного турбированного мотора и верткой механической коробки передач. Помянули? А теперь хорошая новость: субкомпактный кроссовер стал веселее внешне и жизнерадостнее внутри, да к тому же обзавелся парочкой полезных прибамбасов.