Рассекречен обновленный Jeep Cherokee

В силовой структуре обновленного Jeep Cherokee до 65% увеличилась доля высокопрочных сталей, а благодаря тому, что дверь багажника теперь изготовлена из композитных материалов, автомобиль «похудел» на 90 кг.

Линейка моторов включает прежний базовый Tigershark 2.4 (184 л. с., 230 Нм), новый 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 274 л. с. от Jeep Wrangler и форсированный 275-сильный V6 3.2 Pentastar. В качестве трансмиссии предлагается девятиступенчатый «автомат».

Jeep Cherokee доступен с тремя вариантами системы полного привода: Active Drive I с автоматическим подключением задней оси, Active Drive II с двухступенчатой раздаткой и понижающим рядом трансмиссии и Active Drive Lock, дополненный механическим самоблокирующимся дифференциалом.

Производство обновленной модели стартовало на заводе FCA в Белвидере (штат Иллинойс). По предварительным данным, на российский рынок она поступит в мае 2018 года.

Напомним, не так давно в сети появился снимок передней части обновленного Jeep Renegade, который должен дебютировать во второй половине текущего года.