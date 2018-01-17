Рассекречен обновленный Jeep Cherokee

Фото FCA
Концерн FCA на автосалоне в Детройте поделился подробностями о рестайлинговом Cherokee, умолчав при этом о ценах и некоторых технических характеристиках. Кроме изменений во внешности и в интерьере, автомобиль получил модернизированную конструкцию кузова.
Иван Флягин

В силовой структуре обновленного Jeep Cherokee до 65% увеличилась доля высокопрочных сталей, а благодаря тому, что дверь багажника теперь изготовлена из композитных материалов, автомобиль «похудел» на 90 кг.

Линейка моторов включает прежний базовый Tigershark 2.4 (184 л. с., 230 Нм), новый 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 274 л. с. от Jeep Wrangler и форсированный 275-сильный V6 3.2 Pentastar. В качестве трансмиссии предлагается девятиступенчатый «автомат».

Jeep Cherokee доступен с тремя вариантами системы полного привода: Active Drive I с автоматическим подключением задней оси, Active Drive II с двухступенчатой раздаткой и понижающим рядом трансмиссии и Active Drive Lock, дополненный механическим самоблокирующимся дифференциалом.

Производство обновленной модели стартовало на заводе FCA в Белвидере (штат Иллинойс). По предварительным данным, на российский рынок она поступит в мае 2018 года.

Напомним, не так давно в сети появился снимок передней части обновленного Jeep Renegade, который должен дебютировать во второй половине текущего года.

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17 января 2018
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