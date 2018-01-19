Кроссовер Hyundai Tucson получил в России новые комплектации

Машина в версии Family, которая может иметь как передний, так и полный приводы, наделена двухзонным климат-контролем, обогревом сидений и зеркал, а также парктрониками. За нее дилеры попросят как минимум 1 509 000 рублей.

Комплектация Lifestyle подразумевает один из трех двигателей мощностью 150, 177 или 185 л. с. Среди дополнительных опций — восьмидюймовый тачпад мультимедийной системы, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и система Start/Stop. Ее прайс начинается с 1 599 000 рублей.

Tucson в исполнении Dynamic комплектуется теми же агрегатами, что и Lifestyle. От предыдущей версии он отличается светодиодными фарами, кожаной отделкой салона, электронным стояночным тормозом и хромированной радиаторной решеткой. Его стоимость выше аж на 120 тысяч — комплектацию оценили в 1 719 000 целковых.

Топовая High-Tech, в свою очередь, это все те же три мотора, «автомат» и исключительно полный привод. В списке оснащения мониторинг слепых зон, электрорегулировка и вентиляция передних кресел, а также светодиодные фонари. За Tucson в самом дорогом исполнении придется отдать уже не менее 1 934 000 рублей.