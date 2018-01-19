Кроссовер Hyundai Tucson получил в России новые комплектации

Во второй половине нынешнего года в шоу-румы дилеров Hyundai поступит обновленный кроссовер Tucson. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, машина получит видоизмененную оптику, перелицованную радиаторную решетку и подретушированный задний бампер. Пока же россияне могут обзавестись нынешней версией модели, для которой корейцы разработали новую линейку комплектаций.
Уже в базовом исполнении Primary кроссовер обладает богатым набором опций, в том числе шестью подушками безопасности, датчиком освещенности и круиз-контролем. Tucson в этой комплектации оснащается исключительно двухлитровым 150-сильным мотором, шестиступенчатой «механикой» или «автоматом», системой переднего привода. Его стартовая цена — 1 359 000 рублей.