Объявлена дата премьеры нового кроссовера Volkswagen T-Cross

Информация о том, что Volkswagen трудится над своим самым маленьким кроссовером просочилась в СМИ еще два года назад. Тогда же в 2016-м вольфсбургский автостроитель продемонстрировал публике концептуальный T-Cross Breeze, призванный дать представление о будущей модели.

Ожидается, что основные дизайнерские черты новинка позаимствует именно у концепта, хотя в отличие от «Бриза» она обзаведется стационарной крышей, другой оптикой и пластиковым обвесом с расширителями колесных арок.

В моторную гамму серийного T-Cross, вероятнее всего, войдут 110- и 150-сильные бензиновые двигатели. Не исключено, что в продаже также появится модификация с 1,6-литровым дизельным агрегатом. В паре с каждым из них будет трудится шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» DSG. Привод, очевидно, подразумевается исключительно передний.