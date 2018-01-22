Объявлена дата премьеры нового кроссовера Volkswagen T-Cross

Фото: www.autoexpress.co.uk
Представители компании Volkswagen объявили дату премьеры нового компактного кроссовера T-Cross (не путать с T-Roc), построенного на базе Polo последнего поколения. По их словам, новинка дебютирует в сентябре нынешнего года на автосалоне в Париже.
Виктория Базылева

Информация о том, что Volkswagen трудится над своим самым маленьким кроссовером просочилась в СМИ еще два года назад. Тогда же в 2016-м вольфсбургский автостроитель продемонстрировал публике концептуальный T-Cross Breeze, призванный дать представление о будущей модели.

Ожидается, что основные дизайнерские черты новинка позаимствует именно у концепта, хотя в отличие от «Бриза» она обзаведется стационарной крышей, другой оптикой и пластиковым обвесом с расширителями колесных арок.

В моторную гамму серийного T-Cross, вероятнее всего, войдут 110- и 150-сильные бензиновые двигатели. Не исключено, что в продаже также появится модификация с 1,6-литровым дизельным агрегатом. В паре с каждым из них будет трудится шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» DSG. Привод, очевидно, подразумевается исключительно передний.

Фото: www.autoexpress.co.uk

Как сообщает издание Auto Express, в шоу-румы европейских дилеров новый T-Cross поступит в конце нынешнего года. За будущего конкурента Renault Kaptur и Nissan Juke продавцы попросят как минимум 17 000 евро. Появится ли кроссовер в России — пока неизвестно.

Зная о горячей любви наших сограждан к самым разным SUV, можно предположить, что T-Cross пользовался бы у нас неплохим спросом. Однако стоит учитывать, что раз производство этой модели не локализовано, ее прайсы окажутся гораздо выше ожидаемых. И как следствие, новинка попадет в тот же ценовой сегмент, в котором «играет» Tiguan. Так если ли в этом какой то смысл? Вряд ли.

Но даже если в «Фольксвагене» примут положительное решение относительно поставок T-Cross в Россию, в автосалонах кроссовер появится не раньше 2020 года. Поскольку до конца 2018-го ожидается начало продаж Teramont, Arteon и Touareg следующего поколения, а в 2019-м — новых Polo, Jetta и Passat. У автостроителя будет время на то, чтобы понаблюдать за реакцией европейской публики на новинку, а также урегулировать вопрос относительно места производства модели. Кстати, сборку машин, ориентированных на западные рынки, наладят в Испании.

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22 января 2018
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