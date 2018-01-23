Обновленный кроссовер Honda HR-V готовится к премьере

В 2006 году после восьми лет производства японцы приостановили выпуск кроссовера Honda HR-V. Однако совсем отказываться от модели они не стали — в 2015 на конвейер встала следующая генерация, построенная на базе хетчбэка Jazz. С тех пор прошло уже три года, и чтобы привлечь новых покупателей в компании решили освежить свой маленький SUV.

Судя по снимкам, опубликованным зарубежными СМИ, переживший рестайлинг Honda HR-V обзавелся новыми светодиодными фарами, более крупной радиаторной решеткой, видоизменеными противотуманками и перелицованным передним бампером. В салоне же авто поселился обновленный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем.

Похоже, японцы поработали только над внешностью кроссовера — «под капотом» машины все осталось по-прежнему. В моторную гамму модели, как и раньше, входят 1,5-литровый 131-сильный двигатель и 1,8-литровый агрегат мощностью 165 л. с. Пару им — на выбор покупателя — составляют шестиступенчатая «механика» или вариатор. Привод предлагается как передний, так и полный.

Остается лишь напомнить, что в нашей стране HR-V не продается. Модельный ряд Honda в России на сегодняшний день представлен двумя моделями: CR-V предыдущего и нынешнего поколения по цене от 1 669 900 и 1 769 900 рублей, а также Pilot, за который дилеры просят от 2 999 900 целковых.