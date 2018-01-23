Опубликованы первые шпионские фото KIA Telluride

Фото www.motorgraph.com
Большой корейский кроссовер, прототип которого был представлен два года назад на автосалоне в Детройте, засветился на испытаниях. В Сеть просочились шпионские снимки будущей модели, скрытой под защитным камуфляжем.
Иван Флягин

Судя по фото, экстерьер автомобиля в общих чертах повторяет внешность концепта KIA Telluride. По предварительной информации новый кроссовер ориентирован на североамериканский рынок, хотя производитель не исключает, что он будет представлен и в других частях света, в том числе и в Европе.

Полноприводный Telluride встанет на платформу, общую с KIA Sorento Prime. При колесной базе размером в 3073 мм, длина кузова прототипа сотавила 5001 мм; ширина — 2009 мм; высота — 1801 мм.

Напомним, что концепткар оснащался гибридным агрегатом, включающим атмосферный 3,5-литровый V6 и электродвигатель общей мощностью 400 л. с. При этом средний расход топлива на 100 км пробега составляет около 7,8 литра.

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23 января 2018
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