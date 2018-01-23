В России стартуют продажи нового кроссовера Chervolet

Большой кроссовер Chevrolet Traverse, который навяжет конкуренцию японским Honda Pilot и Toyota Highlander, должен был появиться в России еще в конце минувшего года. Теперь мы ждем его по весне.

Если американцы приклеят семиместной новинке вразумительный ценник, ее определенно ждет успех. По крайней мере штучными тиражами, как в случае с соперниками, автомобиль продаваться не будет.

У себя на родине Chevrolet Traverse доступен для заказа в двух модификациях — с турбированным движком о 200 «лошадях», а также более мощным, 310-сильным «атмосферником». Компанию любому из них составляет девятидиапазонная гидромеханическая автоматическая коробка передач.