В России стартуют продажи нового кроссовера Chervolet

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в российском представительстве General Motors, продажи нового кроссовера Chevrolet Traverse, ранее на нашем рынке не представленного, откроются в марте. Цены будут объявлены в феврале.
Вячеслав Василенко

Большой кроссовер Chevrolet Traverse, который навяжет конкуренцию японским Honda Pilot и Toyota Highlander, должен был появиться в России еще в конце минувшего года. Теперь мы ждем его по весне.

Если американцы приклеят семиместной новинке вразумительный ценник, ее определенно ждет успех. По крайней мере штучными тиражами, как в случае с соперниками, автомобиль продаваться не будет.

У себя на родине Chevrolet Traverse доступен для заказа в двух модификациях — с турбированным движком о 200 «лошадях», а также более мощным, 310-сильным «атмосферником». Компанию любому из них составляет девятидиапазонная гидромеханическая автоматическая коробка передач.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, внедорожник, кроссоверы, автосалоны, купить машину
23 января 2018
293

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы