Названы сроки появления в России нового кроссовера Lifan X70

Фото: www.encontracarros.com
Компания Lifan расширяет свой российский модельный ряд за счет нового кроссовера X70. Как сообщает пресс-служба китайской марки, новинка поступит в шоу-румы официальных дилеров уже весной нынешнего года.
Виктория Базылева

По итогам прошлого года Lifan является лидером российского рынка среди всех китайских автостроителей. В январе-декабре, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в пользу машин этой «поднебесной» марки сделали выбор 16 964 наших соотечественника. «Лифан» входит в двадцатку самых популярных брендов в России в принципе, однако продажи компании в 2017-м упали на 3%.

На сегодняшний день в модельный ряд Lifan входят кроссоверы X50, X60 и MYWAY, а также седаны Murman и Solano II. Дабы привлечь новых покупателей китайцы решили привезти к нам и X70. По сути новый SUV — это следующее поколение «шестидесятого», сменившее не только генерацию, но и название. Зная об этом, можно предложить, что стартовый ценник новинки будет начинаться от 730 000 — 750 000 рублей. Официально же представители компании прайсы пока не называют.

Фото: www.encontracarros.com

«Новый Lifan X70 получил спортивный и динамичный дизайн кузова», — говорится в сообщении пресс-службы марки. При оформлении экстерьера дизайнеры применили хром — им украшены радиаторная решетка, пороги, колесные диски, а также пятая дверь.

Длина кроссовера составляет 4390 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1715 мм. В компании пообещали, что и водитель, и пассажиры будут чувствовать себя в машине вольготно. Их, помимо прочего, порадует также «более эргономичный» салон и мультимедийный комплекс MP5 с крупным девятидюймовым экраном.

В движение Lifan X70 приводится двухлитровым четырехцилиндровым мотором, развивающим 136 л. с. Пару ему составляет — на выбор покупателя — пятиступенчатая «механика» или вариатор. Прочих технических подробностей пока нет.

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24 января 2018
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