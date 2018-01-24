Названы сроки появления в России нового кроссовера Lifan X70

По итогам прошлого года Lifan является лидером российского рынка среди всех китайских автостроителей. В январе-декабре, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в пользу машин этой «поднебесной» марки сделали выбор 16 964 наших соотечественника. «Лифан» входит в двадцатку самых популярных брендов в России в принципе, однако продажи компании в 2017-м упали на 3%.

На сегодняшний день в модельный ряд Lifan входят кроссоверы X50, X60 и MYWAY, а также седаны Murman и Solano II. Дабы привлечь новых покупателей китайцы решили привезти к нам и X70. По сути новый SUV — это следующее поколение «шестидесятого», сменившее не только генерацию, но и название. Зная об этом, можно предложить, что стартовый ценник новинки будет начинаться от 730 000 — 750 000 рублей. Официально же представители компании прайсы пока не называют.