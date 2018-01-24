Объявлена дата начала российских продаж кроссовера Volkswagen Teramont

Фото: www.netcarshow.com
В российские СМИ просочилась информация о том, что официальные дилеры Volkswagen начнут принимать заказы на новый большой кроссовер Teramont уже в феврале. Правда, порталу «АвтоВзгляд» в представительстве вольфсбургской марки эти данные не подтвердили.
Виктория Базылева

По итогам прошлого года российские продажи Volkswagen увеличились на 21% до 89 469 реализованных авто. Активнее всего автомобилисты проявляли интерес к седану Polo, а также кроссоверам Tiguan и Touareg. Поддержать покупательский спрос в этом году призван совершенно новый Teramont, который в других странах известен под названием Atlas. По неподтверженным данным, предварительные заказы на эту машину российские дилеры начнут принимать в феврале.

Однако это не единственная новинка, которая должна появится на отечественном рынке в нынешнем году. Помимо Teramont, в нашу страну приедет новый, уже третий Touareg. Вероятнее всего, его премьера состоится в апреле на Пекинском моторшоу — по крайней мере именно об этом сообщал ранее портал Motor1. Кроссовер, построенный на модульной платформе MLB Evo, обзавелся новыми моторами, а также дополнительными опциями.

Volkswagen Atlas Фото: www.netcarshow.com

Но и на этом еще не все. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали сразу в нескольких дилерских центрах Volkswagen, в конце лета начнутся поставки нового купеобразного седана Arteon — преемника Passat CC. Согласно официальной информации от представителей марки, компания до сих пор «рассматривает возможность вывода модели на рынок». И потому не исключено, что сроки еще могут сдвинуться.

В следующем году в Россию приедут новые поколения седанов Polo и Jetta. «Поло» показали в ноябре 2017-го в Бразилии, а «Джетту» презентовали пару недель назад на автосалоне в Детройте. Никаких подробностей об этих машинах, ориентированных на наш авторынок, пока нет. Очевидно, информацию о модификациях и комплектациях производитель раскроет ближе к концу нынешнего года. Кстати, в 2019-м также ожидается появление следующего Passat.

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24 января 2018
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