Объявлена дата начала российских продаж кроссовера Volkswagen Teramont

По итогам прошлого года российские продажи Volkswagen увеличились на 21% до 89 469 реализованных авто. Активнее всего автомобилисты проявляли интерес к седану Polo, а также кроссоверам Tiguan и Touareg. Поддержать покупательский спрос в этом году призван совершенно новый Teramont, который в других странах известен под названием Atlas. По неподтверженным данным, предварительные заказы на эту машину российские дилеры начнут принимать в феврале.

Однако это не единственная новинка, которая должна появится на отечественном рынке в нынешнем году. Помимо Teramont, в нашу страну приедет новый, уже третий Touareg. Вероятнее всего, его премьера состоится в апреле на Пекинском моторшоу — по крайней мере именно об этом сообщал ранее портал Motor1. Кроссовер, построенный на модульной платформе MLB Evo, обзавелся новыми моторами, а также дополнительными опциями.