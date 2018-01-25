Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения впервые замечен на тестах

В нашей стране Toyota RAV4 любят — об этом свидетельствуют и результаты прошлогодних продаж. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в январе-декабре владельцами кроссоверов стали без малого 33 000 наших сограждан. Эта модель входит в тройку самых востребованных в сегменте SUV, уступая лишь сметающей всех на своем пути Hyundai Creta и нуждающемуся в обновлении Renault Duster.

Впрочем, вскоре на наш рынок выйдет Duster второй генерации, а чуть позже и сменивший поколение RAV4. Говорить о сроках появлении машины в продаже еще слишком рано — на днях ее впервые заметили на дорожных испытаниях. Можно предположить, что дебютирует новинка не раньше, чем в конце нынешнего года, а то и в начале следующего. Соответственно, до нас в лучшем случае автомобиль доберется в 2019—2020 году.