Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения впервые замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
Компания Toyota приступила к дорожным испытаниям кроссовера RAV4 следующего, уже пятого по счету поколения. Ожидается, что японцы презентуют новинку публике в конце нынешнего или в начале следующего года.
Виктория Базылева

В нашей стране Toyota RAV4 любят — об этом свидетельствуют и результаты прошлогодних продаж. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в январе-декабре владельцами кроссоверов стали без малого 33 000 наших сограждан. Эта модель входит в тройку самых востребованных в сегменте SUV, уступая лишь сметающей всех на своем пути Hyundai Creta и нуждающемуся в обновлении Renault Duster.

Впрочем, вскоре на наш рынок выйдет Duster второй генерации, а чуть позже и сменивший поколение RAV4. Говорить о сроках появлении машины в продаже еще слишком рано — на днях ее впервые заметили на дорожных испытаниях. Можно предположить, что дебютирует новинка не раньше, чем в конце нынешнего года, а то и в начале следующего. Соответственно, до нас в лучшем случае автомобиль доберется в 2019—2020 году.

Фото: www.motor1.com

Никаких подробностей о пятом RAV4 представители Toyota не раскрывают. Как сообщает зарубежный портал Autoblog, кроссовер построили на модульной платформе TNGA, которая лежит в основе последних Camry и Prius. Вероятнее всего, для оформления экстерьера машины дизайнеры позаимствуют некоторые решения у концепта FT-AC, показанного японцами на автосалоне в Лос-Анджелесе в минувшем году.

Напомним, что российские цены на Toyota RAV4 на сегодняшний день стартуют с отметки в 1 499 000 рублей. В нашей стране кроссовер продается с двухлитровым бензиновым двигателем, шестиступенчатой «механикой» или вариатором, передним или полным приводом.

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25 января 2018
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