Обновленный KIA Sorento Prime встал на конвейер «Автотора»

Фото: KIA
На калининградском заводе «Автотор» началось производство обновленного кроссовера KIA Sorento Prime. Ожидается, что первые машины поступят в шоу-румы российских дилеров в феврале.
Виктория Базылева

Звание бестселлера марки KIA в России в минувшем году сохранил седан Rio, ставший также самой востребованной машиной на отечественном рынке в принципе. Хорошо продавался кроссовер Sportage и автомобили семейства cee’d. Большой Sorento Prime разошелся куда более скромным тиражом, но тем не менее в 2017 году модели удалось привлечь на 75% больше покупателей, нежели в 2016.

Корейцы надеются, что обновленный Sorento Prime сможет привлечь новых покупателей и улучшить прошлогодние показатели. Надо сказать, все шансы на это у кроссовера действительно имеются — в ходе рейсталинга он не только преобразился внешне, но и получил новые опции, а также силовые агрегаты.

Фото: KIA

Премьера посвежевшего Sorento Prime, продающегося в других странах как Sorento третьего поколения, состоялась в сентябре минувшего года на автосалоне во Франкфурте. Кроссовер обзавелся полностью светодиодной оптикой, более качественными материалами отделки интерьера, новым мультимедийным комплекс KIA AVN 5.0 с 8-дюймовым тачскрином и премиальной аудиосистемой Harman/Kardon.

В движение кроссовер приводится 2,2-литровым 200-сильным дизельным мотором, работающим в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, покупатели смогут приобрести машины с бензиновыми 3,5-литровым 249-сильным V6 или 2,4-литровым двигателем GDI мощностью 188 л. с. Помимо восьмиступенчатого, клиентам также предложат модернизированный шестидиапазонный «автомат».

Как ранее сообщил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов, до россиийских дилеров обновленный Sorento Prime доберется уже в феврале. Цены и комплектации модели, ориентированной на наш рынок, производитель объявит чуть позже.

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25 января 2018
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