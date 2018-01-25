Обновленный KIA Sorento Prime встал на конвейер «Автотора»

Звание бестселлера марки KIA в России в минувшем году сохранил седан Rio, ставший также самой востребованной машиной на отечественном рынке в принципе. Хорошо продавался кроссовер Sportage и автомобили семейства cee’d. Большой Sorento Prime разошелся куда более скромным тиражом, но тем не менее в 2017 году модели удалось привлечь на 75% больше покупателей, нежели в 2016.

Корейцы надеются, что обновленный Sorento Prime сможет привлечь новых покупателей и улучшить прошлогодние показатели. Надо сказать, все шансы на это у кроссовера действительно имеются — в ходе рейсталинга он не только преобразился внешне, но и получил новые опции, а также силовые агрегаты.