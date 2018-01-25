Опубликовано первое изображение нового Hyundai Santa Fe

На тизере представлен только профиль нового Hyundai Santa Fe, однако по нему можно судить, что автомобиль позаимствовал некоторые черты у модели Kona. Не так давно были опубликованы шпионские фото будущего кроссовера, на которых просматриваются узкая оптика, модернизированные бамперы и массивная радиаторная решетка.

Пресс-служба марки уже объявила, что на российском рынке модель появится во втором полугодии. А пока кроссовер у нас предлагается с безальтернативным полным приводом в двух вариантах: с 2,4-литровым 171-сильным бензиновым двигателем и 200-сильным дизельным агрегатом объемом 2,2 литра. Оба мотора укомплектованы шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Напомним, что на днях стали известны подробности о возможном возвращении на российский рынок седана Hyundai Grandeur, который выпускается в шестом поколении.