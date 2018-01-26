Почему в России падают цены на китайские кроссоверы

Например, китайская Chery, занимающая по продажам в России второе место среди всех автопроизводителей из КНР, объявила на днях о довольно существенном снижении стоимости своих кроссоверов. И хотя оно коснулось не всего модельного ряда компании, а только некоторых комплектаций, но и это уже говорит о многом. А если учесть, что в отличие от других марок, включая АВТОВАЗ, «Чери» пока даже не заикается о росте цен, мотивируя свое решение стабильным валютным курсом в последние месяцы, то это вообще можно назвать тенденцией.

Так, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве марки, кроссовер Chery Tiggo 3, на долю которого пришлось 45% от общего объема продаж Chery в России в 2017 году, стал доступней на 10000 рублей в максимальной комплектации Luxury и на 17 100 рублей в комплектации Comfort. А на автомобили 2017 года выпуска производитель и вовсе предлагает до конца февраля скидку до 50 000 рублей.

Цена Tiggo 5 осталась без изменений, за исключением комплектации Standart MT 2017 (-30 000 рублей) и Comfort MT (-50 000 рублей).

Не изменилась ценовая политика в отношении компактных кроссоверов Chery Tiggo 2 производства 2018 года. А вот на автомобили 2017 года выпуска дается скидка до 30 000 рублей.